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Cronaca

Si è spento l’imprenditore portuale Giorgio Fanfani

Cronaca

5 Maggio 2026

Si è spento l’imprenditore portuale Giorgio Fanfani

Livorno 5 maggio 2026 Si è spento l’imprenditore portuale Giorgio Fanfani

La famiglia Fanfani informa che questa mattina si è spento Giorgio Fanfani, imprenditore livornese che per decenni è stato uno dei protagonisti della vita economica del porto di Livorno. Fra pochi mesi avrebbe compiuto 92 anni. La camera ardente è stata allestita al cimitero di Ardenza. I funerali si svolgeranno domani martedì 5 alle ore 15 a Livorno nella chiesa di San Jacopo. Giorgio Fanfani lascia la moglie Vanda, i figli Giuliana, Angela, Guido, Vincenzo e Marco, molti nipoti e bisnipoti.

Seguendo le orme del padre, si era occupato dell’azienda di famiglia operante in porto. Già da giovanissimo si era ritrovato a far fronte alla responsabilità di guidare l’impresa in seguito alla prematura morte del genitore.

La sua attività ha coperto gli anni che vanno dalla ricostruzione post-bellica fino alla globalizzazione e al gigantismo navale passando attraverso la rivoluzione della containerizzazione del trasporto merci via mare.

Del gruppo imprenditoriale della famiglia Fanfani fa parte anche la società William Shepherd, rilevata dai Fanfani negli anni ’70 e attiva nei traffici marittimo da oltre un secolo e mezzo.

Fra gli incarichi ricoperti:

console di Danimarca,

vicepresidente dell’organizzazione mondiale degli agenti marittimi (Fonasba)

presidente nazionale della federazione degli agenti marittimi (Federagenti)

presidente di Asamar, l’associazione di categoria degli agenti marittimi

punto di riferimento dell’imprenditoria privata del settore marittimo che appartiene al Comitato Italiano Utenti Portuali

esponente del pool di imprese che editano la “Gazzetta Marittima”

A fine carriera nel 2024 Federagenti lo indica fra i 24 “ambasciatori” del settore: sono gli agenti marittimi con oltre 60 anni di professione alle spalle

Nella logistica marittimo-portuale punta a costruire un gruppo che abbia al proprio interno i vari tasselli della catena logistica e di offrire al cliente un rapporto personalizzato (com’è quello di aziende a guida familiare) ma anche una gamma di servizi sotto i vari profili e mansioni (com’è quella di colossi internazionali)

Hobby: calcio e tennis; è stato uno dei fondatori del circolo di tennis di Banditella.