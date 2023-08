Home

23 Agosto 2023

Si finge dipendente della banca e si fa fare bonifici per 1200 euro da un cecinese. Denunciato

Cecina (Livorno) 23 agosto 2023

I Carabinieri della Stazione di Cecina hanno rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno un presunto truffatore seriale di origini campane.

L’uomo, di 37 anni, operava online. Utilizzando un sistema creato ad arte per ingannare le vittime, al primo contatto telefonico si presentava come il dipendente della banca di riferimento del correntista, quindi lo invitava a seguire le indicazioni da egli stesso fornite facendosi rilasciare le credenziali di accesso al servizio di home banking, mediante cui venivano effettuati due bonifici esteri per complessivi euro 1200 in favore di un conto corrente estero.

La vittima ha deciso pertanto di rivolgersi ai Carabinieri di Cecina in relazione alla vicenda.

Le tempestive indagini, opportunamente orientate anche su utenze emerse e sul conto estero nel quale erano state veicolate somme di denaro; dopo avere eseguito tutti gli approfondimenti del caso, hanno consentito di identificare il malfattore.

L’uomo è risultato essere gravato da analoghi precedenti, relativi a condotte contraddistinte dallo stesso modus operandi.

Al termine delle attività l’uomo è stato denunciata in stato di libertà per truffa con ausilio del mezzo informatico.

Alla luce delle recenti e fra loro diverse tipologie di truffa, i Carabinieri colgono l’occasione per ribadire ed esortare i cittadini nel porre massima attenzione ad ogni tipo di sollecitazione che dovesse loro giungere attraverso telefonate , email e ogni altro tipo di comunicazione proveniente da persone sconosciute e comunque dalla identità in alcun modo riscontrabile . Attenzione è da porre soprattutto ad annunci pubblicati sui siti Internet come le vendite online particolarmente convenienti, a cui seguono richieste di denaro anticipate e per lo più attraverso canali di pagamento che non consentono il recupero delle somme: bonifici bancari in testa. Dietro ignoti asseriti venditori di ogni tipo di merci o servizi, si celano talvolta persone senza scrupoli dedite a truffe e raggiri.

