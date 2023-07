Home

Cronaca

Si infortuna alla spalla sugli scogli, soccorso via mare dai vigili del fuoco

Cronaca

19 Luglio 2023

Si infortuna alla spalla sugli scogli, soccorso via mare dai vigili del fuoco

Livorno 19 luglio 2023 – Si infortuna alla spalla sugli scogli, soccorso via mare dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Livorno intorno alle ore 18. 40sono intervenuti per un soccorso ad una persona infortunatasi sugli scogli presso punta Pacchiano, zona Calafuria

Il Personale nautico in collaborazione con il nucleo sommozzatori ha recuperato la persona infortunata per poi trasportarla via mare al moletto di Antignano dove l’attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin