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Si interrompe a Firenze la marcia della Pallacanestro Don Bosco

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20 Aprile 2026

Si interrompe a Firenze la marcia della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 20 aprile 2026 Si interrompe a Firenze la marcia della Pallacanestro Don Bosco

La trasferta a Firenze era una delle classiche trappole disseminate lungo tutto l’arco del torneo; infatti l’avversario della Pallacanestro Don Bosco, i Pino Firenze, sono sì squadra di bassa classifica, ma in un super momento di forma, come ben facevano capire gli ultimi recenti successi. Classifica dunque bugiarda per la compagine di Borsetti che anche al cospetto dei rossoblu ha evidenziato il proprio ottimo momento

Intendiamoci, non è che Artioli e compagni siano stati a guardare; dopo un avvio nel quale l’esuberanza dei biancorossi di casa ha avuto la meglio, tanto che Lippi e compagni hanno accumulato anche 15 lunghezze di vantaggio, la truppa di Di Manno è stata brava a reagire, recuperando punto su punti già nel secondo periodo, chiuso con appena tre lunghezze di svantaggio, per poi mettere addirittura il naso avanti nel terzo quarto, terminato in perfetta parità, sul 62-62.

I 10’ conclusivi sono stati di quelli vietati ai deboli di cuore, con le due squadre a scambiarsi colpo su colpo; la Pallacanestro Don Bosco entra negli ultimi 3’30” con tre lunghezze di vantaggio, ma nel rush finale a spuntarla sono i padroni di casa sono bravi a piazzare la sgommata vincente, con un parziale di 13-4, poi corretto nel finale da un ciuff di Lamperi che vale il conclusivo 84-82, che lascia tanto amaro in bocca alla Pallacanestro Don Bosco ma anche la consapevolezza di averci comunque provato fino alla sirena di fine gara. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, 21 di Capitan Artioli e 11 di Pacitto.

Alla fine del confronto coach Di Manno analizza con la consueta lucidità quando accaduto in terra fiorentina: “Dopo un avvio nel quale abbiamo subito la grande precisione al tiro dei fiorentini, siamo stati bravi a rientrare con un buon secondo quarto. Gli ultimi 20’ sono stati caratterizzati da un grande equilibrio, con la mia squadra capace anche di mettere il naso avanti. Però nel finale non siamo stati cinici e Firenze è stata più brava di noi nella volata finale, portando a casa i due punti. Una sconfitta che ci deve far capire il livello che troveremo nei playoff, nei quali avremo bisogno di essere più precisi e cinici nei momenti chiave del confronto per poter vincere anche in trasferta”.

Pino Firenze – Pallacanestro Don Bosco Livorno 84-82

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski, Dadomo 7, Lemmi 7, Deliallisi 2, Susini 7, Lamperi 9, Casini 9, Artioli 21, Preziuso, Pacitto 11, Tognoni 8, Regoli 2. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 31-20; 48-45; 62-62; 84-82