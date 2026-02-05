Home

Si introduce all’interno di un’auto a Cecina, denunciato un livornese

5 Febbraio 2026

Si sarebbe introdotto furtivamente all’interno di un’auto parcheggiata sulla pubblica via, ma una volta scoperto avrebbe reagito con violenza per poi tentare la fuga. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Castagneto Carducci, dove la Polizia di Stato ha denunciato un uomo ritenuto gravemente indiziato di rapina impropria.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cecina sono intervenuti in via della Resistenza, dove era stato segnalato un soggetto introdottosi all’interno di un’autovettura in sosta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso dalla figlia del proprietario del veicolo. Nel tentativo di allontanarsi, l’avrebbe spintonata facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga con un portafoglio sottratto dall’auto. Il padre della giovane ha immediatamente rincorso il presunto autore, riuscendo a raggiungerlo e a costringerlo ad abbandonare la refurtiva prima che l’uomo facesse perdere le proprie tracce.

Acquisite le prime informazioni e una descrizione dettagliata del sospettato, gli agenti hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo poco dopo nel centro abitato di Castagneto Carducci.

L’uomo, un 45enne residente a Livorno, è stato identificato e accompagnato presso il Commissariato di Cecina. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina impropria.