Home

Cronaca

Si perde in zona Corbolone, in moto la macchina dei soccorsi. Ritrovata su segnalazione di un ciclista

Cronaca

12 Gennaio 2023

Si perde in zona Corbolone, in moto la macchina dei soccorsi. Ritrovata su segnalazione di un ciclista

Livorno 12 gennaio 2023

I vigili del fuoco del comando di Livorno si sono allertati alle ore 12,42 a seguito della chiamata alla sala operativa per una persona dispersa in zona Corbolone; zona boscata tra Livorno e Collesalvetti dopo località Cisternino.

La persona scomparsa si era recata nella zona e aveva lasciato la propria auto nel parcheggio dell’ex tiro al volo.



La squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto si è coordinata con la polizia, già presente in loco, ed ha predisposto con la sala operativa l’attuazione del piano di emergenza per la ricerca di dispersi in zone impervie.

I vigili del fuoco predisponevano il Centro di comando avanzato (Ucl) avrebbe indicato ai ricercatori della protezione civile, ai vigili del fuoco e forze dell’ordine le zone da perlustrare

Mentre due vetture fuoristrada VF stavano battendo i sentieri di campagna, venivano allertati anche i cinofili, e le squadre droni (Sapr).



Mentre la sala operativa del comando stava richiedendo la triangolazione dei ripetitori del gestore telefonico per individuare la posizione della dispersa, un ciclista presente nella zona alle ore 13,50 circa, comunicava ai vigili del fuoco l’avvistamento della Signora

La donna era in buone condizioni e per precauzione ,veniva interessato il 118 che provvedeva al trasporto della malcapitata in ospedale per accertamenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin