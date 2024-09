Home

20 Settembre 2024

Livorno 20 settembre 2024 – Si presenta a scuola a prendere il figlio nonostante il divieto, arrestato livornese 40enne

Arrestato in flagranza di reato un 40enne livornese per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta nei pressi di un istituto scolastico a seguito della richiesta di interventi pervenuta alla locale Centrale Operativa.

L’uomo, infatti, contravvenendo al divieto impostogli dall’AG di non avvicinarsi alla ex moglie e ai figli a seguito di presunte condotte maltrattanti, si era presentato a scuola asseritamente per prendere il figlio al termine delle lezioni incontrando, prevedibilmente l’ex-moglie.

Il 40enne, all’arrivo dei militari, si trovava infatti a pochi metri da lei, quando invece aveva l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri.

L’uomo, terminate le formalità di rito è stato tradotto nel carcere “Le Sughere” di Livorno. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Livorno il quale ha disposto il ripristino della misura cautelare del divieto di avvicinamento nonché l’aggravamento della misura precedentemente applicata con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.