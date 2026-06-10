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Si presenta all’obbligo di firma e aggredisce un carabiniere, arrestato

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10 Giugno 2026

Si presenta all’obbligo di firma e aggredisce un carabiniere, arrestato

Livorno 10 giugno 2026 Si presenta all’obbligo di firma e aggredisce un carabiniere, arrestato

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Venturina hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di resistenza e lesioni ad un Pubblico Ufficiale un pregiudicato 24enne di origini extracomunitarie, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

Il giovane, presentatosi in caserma per adempiere all’obbligo impostogli dal giudice nell’ambito di un pregresso procedimento penale, ha da subito palesato un atteggiamento molesto, verosimilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Una volta apposta la firma, è stato invitato ad allontanarsi ma il 24enne è rimasto dinanzi alla caserma, colpendo ripetutamente la porta d’ingresso. Quando il militare di servizio si è affacciato per interrompere l’azione molesta, il 24enne lo ha aggredito, rendendo necessario l’intervento di altri due militari, liberi dal servizio, in quel momento presenti in caserma, attirati dai colpi sferrati alla porta. Portato in caserma, il giovane ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento tanto che, mentre i militari cercavano di ammanettarlo, ha sferrato una ginocchiata ad uno di loro, il quale è dovuto ricorrere al pronto soccorso del vicino ospedale di Piombino.

Nel corso dell’udienza celebratasi oggi, il GIP del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura labronica, ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.