Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto, in carcere cittadino albanese

9 Giugno 2023

Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto, in carcere cittadino albanese

Livorno 9 giugno 2023

Si avvicina all’abitazione dell’ex moglie nonostante il divieto, cittadino albanese arrestato e condotto in carcere dal personale dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso pubblico.

Alle ore 21:20 di ieri 8 giugno 2023 il personale delle Volanti della polizia di stato veniva inviato in via E. Rossi per la segnalazione da parte di una signora albanese cl.1980 della presenza dell’ex marito sotto la propria abitazione; nonostante la notificata della misura del divieto di avvicinamento

Una volta sul posto, gli agenti individuavano l’ex marito proprio davanti al civico di residenza della donna. Una volta fermato l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Terminati i procedimenti di rito l’ex marito veniva arrestato (ex art. 387 bis c. p.) per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Il pubblico ministero di turno, Dott. Peruzzi, informato dei fatti, ne disponeva il trasferimento presso la casa circondariale de Le Sughere

