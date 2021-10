Home

Cronaca

Si ribalta catamarano: soccorsi due diportisti nelle acque antistanti Calambrone

Cronaca

10 Ottobre 2021

Si ribalta catamarano: soccorsi due diportisti nelle acque antistanti Calambrone

Livorno 10 ottobre 2021

Soccorsi due diportisti nelle acque antistanti Calambrone

Nel primo pomeriggio di oggi, il personale militare della Capitanerie di Porto di Livorno ha soccorso due persone nelle acque antistanti località Calambrone (PI); una finita in mare a causa del capovolgimento del catamarano su cui navigava e l’altra feritasi nel tentativo di prestarle soccorso.

L’emergenza è scattata alle ore 15.00 allorquando è pervenuta al numero per le emergenze in mare, 1530, la chiamata di soccorso da parte del Comandante di un’imbarcazione che nel suddetto tratto aveva notato un Catamarano rovesciato a circa 300 mt dalla riva, nelle cui vicinanze vi era una persona in mare, presumibilmente il conduttore, con giubbotto di salvataggio indossato ma apparentemente privo di sensi.

L’autore della segnalazione comunicava, inoltre, che nel tentativo di prestare soccorso al malcapitato, l’altro membro del proprio equipaggio picchiava violentemente la testa contro il boma dell’unità perdendo i sensi.

La Sala Operativa disponeva quindi l’immediato invio in zona della motovedetta SAR CP 866 e contattava il 118 per richiedere assistenza sanitaria.

L’unità giunta in zona procedeva al salvataggio del naufrago e dell’infortunato che, al rientro in porto, venivano affidati al personale sanitario per il successivo trasporto in Ospedale, ma risultavano comunque coscienti e apparentemente in buone condizioni di salute.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin