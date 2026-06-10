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Si rinnova l’appuntamento con la Fiera di Sant’Antonino, le modifiche alla viabilità

Cronaca

10 Giugno 2026

Si rinnova l’appuntamento con la Fiera di Sant’Antonino, le modifiche alla viabilità

Livorno 10 giugno 2026 Si rinnova l’appuntamento con la Fiera di Sant’Antonino. Le modifiche alla viabilità

Anche per questo 2026, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle ore 8 del mattino fino alle 23 della sera, il quartiere Fiorentina sarà animato dalla Fiera di S. Antonino.

L’iniziativa, come ogni anno, si terrà lungo via Garibaldi e via Provinciale Pisana, che saranno chiuse al traffico veicolare e ospiteranno gazebi, banchi e furgoni alimentari con prodotti tipici e locali e della somministrazione, banchi di abbigliamento, oggettistica per la casa e da regalo e tanto altro ancora.

In tutto sono previsti 138 spazi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare. Presenti anche alcune associazioni che svolgono la propria attività nel sociale e nel volontariato.

Le modifiche alla viabilità (ordinanza n. 4658/2026) saranno in vigore dalle ore 7 di venerdì 12 giugno fino alla mezzanotte di sabato 13 giugno, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di pulizia da parte di Aamps.

Queste le principali misure previste dall’ordinanza:

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Provinciale Pisana compreso tra viale Ippolito Nievo e via Marco Mastacchi, escluso mezzi degli operatori del mercato;

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Sgarallino e piazza Ferrucci, in piazza Barriera Garibaldi, in piazza Francesco Ferrucci ed in largo Divo Demi, escluso mezzi degli operatori del mercato;

• divieto di transito (eccetto mezzi di residenti, di persone con gravi problemi di ambulazione e autorizzati) e divieto di sosta con rimozione forzata (per tutti) in via S. Matteo (lato civici pari), via Martellini (lato civici pari), via Azzati (lato civici pari), via del Vigna nel tratto compreso tra via Pigli e via Provinciale Pisana (lato civici dispari); in queste quattro vie, per consentire l’inversione di marcia, sarà inoltre in vigore il divieto di fermata per metri 20 in prossimità dell’intersezione con via Provinciale Pisana;

• l’inversione del vigente senso di marcia nella corsia (lato fabbricato) di via Giordano Bruno nel tratto compreso tra la carreggiata principale e via Francesco Cangiullo;

• istituzione del doppio senso di marcia e del divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via Giordano Bruno compreso tra i civici 1-3-5-7-9 e l’area di parcheggio ivi presente; in quest’area di parcheggio il divieto di sosta riguarderà anche gli spazi riservati ai mezzi a due ruote;

• senso unico di marcia nella corsia che collega largo del Mercato Ortofrutticolo con via Capocchi e in via Capocchi (direzione largo del Mercato Ortofrutticolo – via Capocchi);

• istituzione del “fermarsi e dare precedenza” e della “direzione obbligatoria a sinistra” in via Aldobrandino Mochi all’altezza dell’intersezione con via Azzati;10)

• l’istituzione del divieto di fermata su entrambi in via Dodoli in prossimità dell’intersezione con via Garibaldi per metri 15;

• istituzione di due spazi di sosta invalidi riservati ad operatori del commercio partecipanti alla Fiera in piazza Ferrucci tra la carreggiata principale e viale Ippolito Nievo, in adiacenza alla pista ciclabile.

Gli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili, con indicazione del numero della specifica Autorizzazione per quanto riguarda gli spazi personalizzati, saranno spostati e ricavati nelle strade vicine.

I mezzi pubblici che abitualmente transitano in via Garibaldi e in via Provinciale Pisana osserveranno itinerari alternativi.