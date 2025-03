Home

Si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

11 Marzo 2025

Si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Livorno 11 marzo 2025 Si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale si riunisce giovedì 13 marzo alle ore 14.15

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per giovedì 13 marzo alle ore 14.15. La seduta si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale e si svolgerà in forma mista con partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.

Questi i punti all’ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale di Livorno e invito al Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Moby Prince, di convocare la Commissione in seduta straordinaria nella Città di Livorno. Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Commissioni consiliari permanenti: assegnazione Consigliera”. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica obiettivi operativi, modifica programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici”. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/18, n. 25/24, n. 25/19, n. 25/20 e n. 25/27”. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Operazione di finanziamento fruttifero alla Società Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” S.p.A. da parte dei soci aderenti al patto parasociale. Approvazione”. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente – Importo complessivo € 12.175,75”. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Regolamento dei servizi educativo scolastici”. Proposta di deliberazione di iniziativa Consiliare: “Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale”, emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri comunali Tomei, Danieli, La Sala e Bertozzi. Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “A favore della gestione pubblica esclusiva delle risorse idriche”;

Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente e Belaise: “A sostegno del percorso di ripubblicizzazione del servizio idrico”. Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni, Castellani, Danieli e Bertozzi: “Promozione di iniziative a favore della convivenza e dell’integrazione culturale”. Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Riapertura delle graduatorie concorsuali dichiarate scadute”. Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, Terreni, Ricci, Tomei, Bianchi, Agostinelli, Lucetti, Ferretti, Guarnieri, Cecchi, Aringhieri, Diop, Benassi e Pacini: “Preoccupazione e dissenso per la Legge di Bilancio 2025 e conseguenti tagli agli enti locali”;

Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Diop, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Richiesta azzeramento tagli enti locali previsti dalla Legge di Bilancio che mettono a rischio molti servizi con evidente penalizzazione sugli asili nido”. Mozione dei Consiglieri comunali Ricci, La Sala, Terreni e Bertozzi: “Rilancio delle azioni di sviluppo e sostegno alla piena attivazione delle funzioni dei Consigli di Zona a Livorno ed apertura di un tavolo di confronto trasversale alle forze politiche sul tema”. Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Guarnieri, Ferretti, Cecchi, Lucetti, Benassi, Diop, Midili, Tomei, Sassetti, Agostinelli, Bianchi, Aringhieri, La Sala, Ricci, Terreni, Bertozzi, Danieli e Castellani: “Mozione per incentivare lo strumento della carriera alias”. Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Difendere i confini dello Stato è un atto legittimo”. Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Morini, Belaise e Panciatici: “Richiesta di ritiro della querela nei confronti di un cittadino, come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 762 del 12 novembre 2024”. Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Liberi di muoversi senza “inciampi”- Città accessibile, città pulita, città che funziona: un diritto per tutti, iniziamo dai piccoli gesti di civiltà per marciapiedi puliti e sicuri”. Interpellanza del Consigliere comunale Guarducci: “Interventi per una maggiore sicurezza in piazza Garibaldi”. Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Attivazione in via sperimentale della “Sosta di cortesia” gratuita di 30 minuti nell’area mercatale e riduzione delle tariffe degli stalli blu in alcune vie strategiche del centro città” Interpellanza dei Consiglieri comunali Sorgente, Panciatici, Trotta, Morini e Belaise: “Azioni del Comune in relazione alla situazione critica del Limoncino”. Mozione dei Consiglieri comunali Amadio, Perini, Palumbo e Dinelli: “Espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e alla Polizia Municipale”. Mozione della Consigliera comunale Bertozzi: “Per la discussione riguardo alla messa in libertà e rimpatrio del Capo della “Polizia Giudiziaria Libica” Osama Najeem Almasri”.