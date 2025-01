Home

13 Gennaio 2025

Livorno 13 gennaio 2025 Si schianta al casello autostradale, auto distrutta, conducente miracolato

Un incidente si è verificato questa mattina, lunedì 13 gennaio, al casello autostradale della A12 in direzione nord, nei pressi di Livorno. Un uomo di 54 anni è stato trasportato in ospedale con traumi lievi dopo che la sua auto si è schiantata violentemente contro le barriere della struttura, riportando danni gravissimi. La fiancata destra del veicolo è andata completamente distrutta, ma fortunatamente le condizioni del conducente sono apparse buone fin da subito.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato talmente violento da spaventare due persone presenti nella zona, che hanno accusato un malore nel timore che il conducente fosse rimasto gravemente ferito

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con le squadre di soccorso per estrarre l’uomo dall’abitacolo. Presenti anche i volontari della Misericordia di Antignano, giunti con un infermiere, e della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, che hanno prestato le prime cure al conducente prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori accertamenti.