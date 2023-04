Home

9 Aprile 2023

Livorno 9 aprile 2023 – Si schianta con l’auto contro un albero in via Montebello, conducente illeso

Intorno alle ore 03,30 di questa mattina si è verificato un sinistro stradale in via Montebello. Un auto per cause ancora da accertare si è schiantata contro un albero ed è rimbalzata in mezzo di strada. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche alcune auto parcheggiate sul lato opposto della carreggiata.

Il conducente fortunatamente non ha riportato conseguenze e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e gli operatori Aamps che hanno liberato la strada dai detriti

