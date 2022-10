Home

Si schianta con l’auto contro un pilone in piazza della Repubblica e investe una donna (Foto)

25 Ottobre 2022

Si schianta con l’auto contro un pilone in piazza della Repubblica e investe una donna (Foto)

Livorno 25 ottobre 2022

Attimi di paura in piazza della Repubblica poco dopo le 09. 30, quando per cause ancora da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo

Il 56enne alla guida si è schiantato contro un pilone nella piazza investendo anche una donna.

Sul posto le ambulanze della Misericordia e dell’SVS. I volontari intervenuti si sono presi cura dei pazienti che sono stati trasportati al pronto soccorso il 56enne a seguito dell’impatto col pilone e la donna investita per un trauma cranico

I carabinieri hanno regolato il traffico all’incrocio via de Larderel e piazza della Repubblica poi la municipale ha effettuato i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale

