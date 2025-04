Home

Si schianta contro le auto in sosta e rifiuta i controlli, denunciata una donna

18 Aprile 2025

Piombino (Livorno) 18 aprile 2025

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio della Compagnia di Piombino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato una donna residente in zona per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, la donna, viaggiava con un’autovettura non di proprietà di cui ha perso il controllo, andando a scontrarsi con altre auto parcheggiate.

I militari intervenuti sul posto, in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, nonché per le circostanze di tempo e luogo, hanno invitato la donna ad effettuare i previsti accertamenti, ma la stessa ha opposto il suo rifiuto.

La signora è stata pertanto denunciata in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di alterazione psico-fisica e segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura. Nella circostanza è stata altresì sanzionata poiché sorpresa alla guida senza la patente al seguito.