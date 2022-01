Home

12 Gennaio 2022

Si schianta contro un muro, 50enne in ospedale

Livorno, 12 gennaio 2022

Ieri sera in via Leonardo da Vinci un’auto si è schiantata contro un muro

Iintorno alle 21.30 un uomo di cinquant’anni ha perso il controllo della sua Smart ed è finito contro un muro che costeggia la strada.

La richiesta di soccorso è arrivata al 112 dagli automobilisti che passavano in zona.

Sul posto sono giuntii i vigili del fuoco di Livorno che hanno liberato l’uomo rimasto incastrato. e le ambulanze della Croce Rossa e della Svs di Livorno

Le condizioni del 50enne fortunatamente non sono gravi ed stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La polizia municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi dell’incidente e a far rimuovere la Smart

