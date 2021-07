Home

Elba

Si schiantano con lo scooter contro un autobus. Due feriti, interviene il Pegaso

27 Luglio 2021

Livorno 27 luglio 2021

Incidente tra scooter e autobus a Fetovaia nel comune di Campo nell’Elba

A bordo dello scooter due turisti stranieri, un uomo ed una donna

L’uomo è stato portato in codice giallo a pronto soccorso di Portoferraio per un trauma ad una gamba

La donna donna è stata portata in codice giallo (per precauzione) con il Pegaso al pronto soccorso di Livorno per una ferita al collo

