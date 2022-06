Home

Cronaca

Si sente male al campo da tennis, 60enne in gravi condizioni

Cronaca

14 Giugno 2022

Si sente male al campo da tennis, 60enne in gravi condizioni

Livorno, 14 giugno 2022

E’ in gravissime condizioni un 60enne che mentre era sui campi di tennis al circolo Libertas in via dei Condotti Vecchia a Porta a Terra, si è accasciato a terra per un malore

Il 60enne è stato soccorso dal personale del circolo e da alcuni presenti per poi essere preso in carico dal personale della Misericordia di Livorno giunto sul posto con il medico a bordo e a quello dell’SVS di Ardenza

Usando il defibrillatore presente nel circolo il medico ha effettuato le manovre per rianimare il paziente che poi è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin