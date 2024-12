Home

Si spaccia per mediatore finanziario e incassa 3mila euro, denunciato

4 Dicembre 2024

Livorno 4 dicembre 2024

I Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato e denunciato a piede libero, all’A.G. di Livorno, un uomo sulla trentina originario di un’altra regione, gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un uomo residente in zona.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa quando la vittima, navigando su un noto social network, attratta da un link di investimenti online ed allettata dalla prospettiva di veloci guadagni millantati telefonicamente da una persona che si qualificava come mediatore finanziario, avrebbe disposto tre bonifici sul conto corrente dell’ignoto interlocutore per complessivi 3.000 euro senza però poter rientrare in possesso della somma capitalizzata.

Resosi irreperibile il sedicente operatore e andati vani gli svariati tentativi di riavere indietro i soldi, la vittima ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Castagneto Carducci che hanno avviato le indagini. Gli approfondimenti investigativi, partendo dalle interlocuzioni avvenute con la vittima e dall’analisi dei movimenti di denaro, hanno permesso di individuare il presunto artefice del raggiro, che dovrà rispondere all’AG labronica per il reato di truffa.