Si spacciano per addetti di una ditta di ricambi livornese e truffano un 70enne. Denunciati due crotonesi

16 Febbraio 2025

Campiglia Marittima (Livorno) 16 febbraio 2025

I Carabinieri della Stazione di Campiglia Marittima che, a conclusione di un’indagine, hanno identificato due presunti autori di un raggiro ai danni di un 70enne del posto. La vittima, agli inizi di ottobre dello scorso anno, era stata attirata da un annuncio di vendita di un trattore su un sito di e – commerce e aveva avviato una interlocuzione tramite messaggistica istantanea con il presunto venditore che si spacciava per un addetto di un’azienda di ricambi del livornese. Nel corso della contrattazione i due si sarebbero accordati sul prezzo (4.400 euro) e la vittima, persuasa della buona fede del venditore e della genuinità dell’affare, avrebbe acconsentito ad effettuare quattro bonifici in momenti diversi a favore di un iban che gli sarebbe stato indicato, ammontanti in totale a 2.200 euro. La restante parte del pagamento invece sarebbe stata poi corrisposta alla consegna del trattore.

Dopo la corresponsione del denaro, però, il cittadino si è visto rivolgere da parte del sedicente venditore la richiesta di un’ulteriore tranche di soldi alla quale però l’uomo, insospettito, non ha voluto acconsentire. A quel punto l’interlocutore è sparito rendendosi irreperibile.

Realizzato di essere stato vittima di truffa, la vittima ha deciso di denunciare rivolgendosi ai Carabinieri di Campiglia che hanno avviato le indagini. Seguendo anche il flusso della somma di denaro, ed incrociando tutti gli elementi raccolti, sono risaliti all’identità di due uomini originari del crotonese, di 28 e 52 anni, con precedenti anche specifici, i quali sono stati denunciati all’AG di Livorno per truffa in concorso.