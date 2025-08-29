Home

Si spazientisce per l’attesa al pronto soccorso, carabinieri denunciano una donna

29 Agosto 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino, all’esito di un intervento effettuato presso il locale ospedale, hanno deferito all’AG competente di Livorno una donna ultrasessantenne, ritenuta responsabile di interruzione di pubblico servizio.

La donna si era presentata durante le ore pomeridiane in pronto soccorso per essere visitata ma, giunta presso il presidio medico, avrebbe iniziato a tenere un comportamento non conforme. All’interno della sala d’attesa del triage, infatti, manifestando impazienza per la lunga attesa, avrebbe iniziato a disturbare assumendo una condotta collerica e aggressiva nei confronti del personale medico di turno, creando disagio e ostacolando la regolarità delle visite in maniera tale da costringere i sanitari a dover interrompere il loro operato.

Detto comportamento ha imposto la richiesta di intervento dei Carabinieri che sono giunti celermente sul posto, hanno interrotto la condotta molesta evitando conseguenze per il personale presente nonché riportato la calma e consentito la ripresa delle normali attività della struttura sanitaria. A carico della donna compiutamente identificata, è scattata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.