Home

Cronaca

Si sporge oltre le protezioni del ponte di Calignaia, donna salvata dai carabinieri

Cronaca

12 Ottobre 2025

Si sporge oltre le protezioni del ponte di Calignaia, donna salvata dai carabinieri

Livorno 12 ottobre 2025 Si sporge oltre le protezioni del ponte di Calignaia, donna salvata dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, insieme ai colleghi della Stazione di Ardenza sono intervenuti presso il ponte di Calignaia dove una donna stava minacciando di lasciarsi cadere per compiere un gesto estremo.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando una richiesta di aiuto giunta da alcuni passanti è pervenuta al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) e subito veicolata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Livorno, che ha inviato sul luogo segnalato un equipaggio del locale Nucleo Radiomobile.

I Carabinieri del pronto intervento, intervenuti con la massima celerità sul posto, si sono trovati di fronte ad una situazione di estrema difficoltà:

una donna, in forte stato di agitazione, aveva già oltrepassato la protezione del noto ponte, alto oltre 12 metri, ubicato nella zona sud di Livorno lungo la strada litoranea del Romito. La malcapitata era sostenuta da un solo tubo metallico sul quale era poggiata in piedi.

Uno dei militari è riuscito da subito a creare e intrattenere una relazione empatica con la donna, conquistando a poco a poco la sua fiducia mentre il collega le ha tenuto una mano attraverso la rete.

Con la massima calma e professionalità gli uomini dell’Arma sono riusciti ad affievolirne progressivamente gli intenti della donna sino a metterla in sicurezza.

Al termine della delicata operazione la donna, è stata messa a disposizione dei soccorritori del 118 che, dopo le prime verifiche mediche sulle sue condizioni eseguite sul posto, l’hanno trasportata presso il locale pronto soccorso per accertamenti sanitari più approfonditi.

Rapidità d’intervento e professionalità dei carabinieri intervenuti sono stati i fattori fondamentali che hanno concorso a salvare la vita alla donna.

Si sporge oltre le protezioni del ponte di Calignaia, donna salvata dai carabinieri