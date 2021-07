Home

Cronaca

Si ustiona rovesciandosi dell’olio bollente mentre lavora in cucina

25 Luglio 2021

Livorno 25 luglio 2021

Intorno alle ore 16.30 di ieri, 24 luglio, un uomo di 50 anni mentre lavorava in cucina in una trattoria in via Provinciale Pisana si è accidentalmente rovesciato addosso dell’olio bollente.

Il lavoratore ha riportato ustioni di secondo grado agli arti inferiori ed è stato trasportato in ospedale dal’SVS per le cure del caso

