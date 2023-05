Home

Sicurezza, 23 nuovi carabinieri assegnati a Livorno e provincia

5 Maggio 2023

Livorno 5 maggio – Sicurezza, 23 nuovi carabinieri assegnati a Livorno e provincia

23 Carabinieri, al termine del 141° corso formativo svoltosi presso le Scuole Allievi Carabinieri dell’Arma dislocate sul territorio nazionale, sono stati assegnati al Comando Provinciale di Livorno, guidato dal Colonnello Piercarmine Sante SICA, da cui dipendono le quattro Compagnie dislocate sul territorio labronico ed il Reparto Operativo di Livorno.

Tutti i militari neo giunti, 21 uomini e 2 donne, sono stati assegnati alle Stazioni dell’Arma, presidi di prossimità al cittadino e di legalità, distribuiti su tutto il territorio labronico e, affiancati dai colleghi con maggiore esperienza, contribuiranno da subito ad alimentare i servizi che caratterizzano una Stazione Carabinieri ovvero l’ascolto dei cittadini, la ricezione delle denunce e le pattuglie esterne, potenziando ulteriormente il controllo del territorio.

L’intera provincia beneficerà dell’arrivo dei nuovi carabinieri, con una maggiore presenza operativa sul territorio, in quanto non è stata tralasciata nessuna delle quattro Compagnie del Comando Provinciale; in particolare, nove militari sono stati destinati alla Compagnia di Livorno, cinque sono alla Compagnia di Cecina, quattro alla Compagnia di Piombino e cinque alla Compagnia di Portoferraio.

Riguardo all’assegnazione, si è espresso il Prefetto della provincia di Livorno, dott. Paolo D’Attilio:”Esprimo la mia soddisfazione per l’arrivo dei nuovi carabinieri in provincia di Livorno che andranno ad incrementare ulteriormente la già apprezzata azione di controllo del territorio e di vicinanza ai cittadini svolta delle Stazioni Carabinieri, a maggior ragione in vista dell’approssimarsi dell’avvio della stagione turistica”.

“Le nuove assegnazioni consentono di rinforzare le Stazioni con giovani uomini e donne formati per assolvere i compiti di prossimità al cittadino e di presidio del territorio, fornendo assistenza alla popolazione e svolgendo attività di pattuglia in tutte le aree della provincia, dai quartieri del capoluogo alle contrade dei centri più piccoli” le parole del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Col. Sica che rivolgendosi ai militari li ha richiamati “ai valori etici dell’essere Carabiniere”.

Le assegnazioni sono il segnale tangibile dell’attenzione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Toscana verso le Stazioni della provincia di Livorno, spesso unico presidio di polizia del territorio e punto di riferimento per la collettività

