Collesalvetti

7 Febbraio 2024

Collesalvetti (Livorno) 7 febbraio 2024 – Sicurezza a Colle: Impegno a attuare iniziative a sostegno delle forze dell’ordine, parola del Sindaco Antolini

Sicurezza: uniti con le forze dell’ordine, l’Intervento di Adelio Antolini, sindaco di Collesalvetti

“I recenti fatti di cronaca che si sono verificati nel nostro territorio e nei territori limitrofi hanno turbato la serenità dei cittadini generando un diffuso senso di insicurezza. – afferma il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini. –

Il Comune di Collesalvetti tiene molto alla tranquillità delle famiglie residenti e poiché il nostro è sempre stato un comune relativamente estraneo a certi fatti criminosi,

ribadiamo la volontà e l’impegno nel mettere in atto tutte le iniziative possibili per sostenere l’operato delle forze dell’ordine”.

“È importante avere fiducia nelle autorità preposte, – prosegue il sindaco Adelio Antolini– il nostro è un territorio sorvegliato e tutelato, grazie anche agli investimenti che il Comune in questi anni ha sostenuto, per garantire un moderno sistema di videosorveglianza, costituito da 40 telecamere in funzione da oltre un anno, a disposizione delle forze dell’ordine, come strumento di supporto nella prevenzione e nelle indagini, in grado di aumentare la capacità rispondere efficacemente a situazioni di pericolo o di emergenza.

Auspicando che questi eventi rimangano isolati ribadiamo l’importanza di sostenere il lavoro delle forze di polizia, anche attraverso la collaborazione della comunità locale.”

