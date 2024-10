Home

Cronaca

6 Ottobre 2024

Livorno 6 ottobre 2024 – Sicurezza a Livorno: controlli a tappeto e arresti, il commento di Carlo Ghiozzi (Lega)

L’azione di controllo messa in campo dal Prefetto di Livorno per le strade e i quartieri della città ha portato all’arresto di numerosi delinquenti che fino a poco tempo fa agivano indisturbati.

Questo importante intervento segna un passo avanti nella lotta alla criminalità, rispondendo finalmente a quanto la Lega ha richiesto per anni con numerose proposte in Consiglio Comunale, spesso rigettate dalla maggioranza a guida PD.

Il Sindaco Salvetti, che fino a ieri negava l’escalation di criminalità nei quartieri di Livorno, ora non può più ignorare la realtà. Per anni ha raccontato, sia in Consiglio che in città, che si trattava solo di una “percezione”, ma l’operazione condotta dimostra chiaramente il contrario.

Decisivo è stato l’impegno professionale delle Forze dell’Ordine, che con operazioni precise e capillari hanno ripulito le zone più problematiche della città. La Lega, da tempo, auspicava interventi di questo tipo, richiedendo anche l’impiego dell’Esercito Italiano.

Ora, grazie al supporto di questa forza militare, insieme a Polizia e Carabinieri, e soprattutto grazie al nuovo Decreto Sicurezza approvato dal Governo di Centrodestra, interventi di questa portata diventano una realtà concreta, con risultati evidenti agli occhi di tutti.

Un plauso va dunque al Prefetto e a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte in questa “operazione sicurezza”. La Lega spera che questo sia solo l’inizio e che controlli simili, volti all’arresto di malviventi e spacciatori, si estendano a tutti i quartieri della città. Livorno non può essere una zona franca, come sembrava volere il PD con Salvetti.

Come Lega presenteremo un atto in Consiglio Comunale per chiedere spiegazioni dettagliate su questa operazione e per sollecitare che questo non sia un intervento isolato, ma che il presidio del territorio prosegua con costanza nel tempo. Con la Lega al Governo, la sicurezza non è più un’utopia, ma una realtà tangibile per tutti i cittadini.

E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi Capogruppo Lega nel Comune di Livorno

