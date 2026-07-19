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Sicurezza a Livorno, il Prefetto Dionisi: «L’arresto in piazza della Repubblica conferma l’efficacia della Zona Rossa»

Cronaca

19 Luglio 2026

Sicurezza a Livorno, il Prefetto Dionisi: «L’arresto in piazza della Repubblica conferma l’efficacia della Zona Rossa»

Livorno 19 luglio 2026 Sicurezza a Livorno, il prefetto Dionisi: «L’arresto in piazza della Repubblica conferma l’efficacia della Zona Rossa»

L’arresto di un ventenne trovato in possesso di 35 dosi di cocaina e accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta, secondo il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, un primo riscontro concreto dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate nelle scorse settimane per il centro cittadino.

Il rappresentante del Governo ha commentato l’operazione condotta dai Carabinieri in piazza della Repubblica sottolineando come l’intervento si inserisca nel più ampio dispositivo definito durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno scorso, riunione alla quale aveva preso parte anche il Procuratore della Repubblica.

«L’operazione condotta dai Carabinieri in Piazza della Repubblica rappresenta un primo, significativo riscontro dell’efficacia del dispositivo di sicurezza definito nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 giugno scorso», ha dichiarato Dionisi.

Nel corso di quella riunione era stata condivisa un’analisi della situazione della sicurezza cittadina e erano state decise una serie di misure operative finalizzate a rafforzare il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla criminalità diffusa e ai fenomeni di degrado urbano. Tra queste figurano la reintroduzione della Zona Rossa e il potenziamento dei servizi interforze con il coinvolgimento delle diverse forze di polizia.

Secondo il prefetto, l’arresto eseguito dai Carabinieri pochi giorni dopo l’avvio del nuovo dispositivo dimostra che la presenza coordinata dello Stato sul territorio è in grado di produrre risultati concreti.

«Il fermo di un soggetto trovato in possesso di 35 dosi di cocaina, arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, conferma che la presenza coordinata e costante dello Stato sul territorio produce risultati concreti», ha affermato.

Dionisi ha quindi rivolto un ringraziamento ai militari dell’Arma per l’operazione svolta.

«Desidero rivolgere il mio più sentito apprezzamento ai Carabinieri per la professionalità, il coraggio e la determinazione dimostrati in questa operazione».

Il prefetto ha inoltre esteso il proprio riconoscimento anche agli altri corpi impegnati quotidianamente nel controllo del territorio.

«Ringrazio la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i militari dell’Esercito che quotidianamente concorrono, con spirito di squadra, all’attuazione del dispositivo di controllo disposto dalla Prefettura».

Infine ha ribadito che l’attività proseguirà con la stessa linea operativa.

«Continueremo con la stessa determinazione, nella consapevolezza che la sicurezza si costruisce con la presenza, con il coordinamento tra tutte le Istituzioni dello Stato e con un’azione costante di prevenzione e repressione. È questo il modo più concreto per restituire ai cittadini fiducia, serenità e piena fruibilità degli spazi pubblici».

L’operazione dei Carabinieri si è svolta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo predisposti nel centro cittadino. Il giovane arrestato, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente in piazza della Repubblica. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato in via Sproni. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto disponendo per il ventenne la misura degli arresti domiciliari.