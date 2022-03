Home

Cronaca

Sicurezza a Livorno, l’analisi di Forza Italia

Cronaca

24 Marzo 2022

Sicurezza a Livorno, l’analisi di Forza Italia

Livorno 24 marzo 2022 – Sicurezza a Livorno

La questione della sicurezza urbana riveste un ruolo fondamentale nell’ambito delle politiche pubbliche locali. Nel corso del tempo ha assunto una rilevanza sempre maggiore per i cittadini. Alla luce delle problematiche sociali è fondamentale operare a favore di un miglioramento della qualità della vita soprattutto in alcune zone della città e di un innalzamento del livello di sicurezza percepita.

La percezione di sicurezza influenza anche lo sviluppo e la vivibilità della città perché; se un quartiere è visto come insicuro i cittadini tendono ad abbandonarlo facendone terreno fertile per la criminalità.

Alla luce di quanto si legge sulla stampa locale, episodi di furti e atti vandalici continuano a minare la sicurezza e la percezione di essa da parte dei cittadini, aumentando le loro preoccupazioni.

Per una Livorno ben più vivibile, la sicurezza deve essere sempre al centro delle nostre azioni come politici e come cittadini:

prevenire deve essere il primo obiettivo

Prevenire significa fare in modo che le politiche sulla sicurezza si formino attorno ai bisogni del cittadino coinvolgendo pienamente i giovani al fine di rispondere ad una domanda sociale di protezione.

Stato ,Regione ed Ente Locale, ciascuno è chiamato ad operare nell’ambito e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni per il soddisfacimento di questo interesse pubblico.

Cosa fare?

E’ importante il potenziamento sul territorio dei presidi, l’utilizzo delle nuove tecnologie; l’implementazione del sistema di videosorveglianza di ultima generazione sulla base di uno studio georeferenziato delle zone sensibili, installazione di telecamere intelligenti.

Anche la scarsa illuminazione incide sulla percezione di insicurezza individuale e collettiva:

una corretta illuminazione nelle aree critiche riduce le paure e il rischio di effrazione,vandalismo e violenze

Per realizzare tutto ciò, a causa della scarsità di fondi pubblici, sono necessari maggiori finanziamenti destinati in tal senso.

Pertanto come Forza Italia ci siamo attivati presso i nostri parlamentari affinchè vengano aumentate le risorse ai comuni ad hoc e aumentate le dotazioni organiche alle Forze dell’Ordine. Inoltre, al fine di consentire alle attività commerciali e ai negozi di installare telecamere in prossimità delle loro attività, siamo intervenuti affinchè il governo possa dare loro un sostegno economico finalizzati a ciò.

Le telecamere rivestono un ruolo strategico per la sicurezza e per la prevenzione di atti vandalici: tutelarsi con un adeguato sistema di videosorveglianza è importante.

Lo dichiara Elisa Amato per Forza Italia Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin