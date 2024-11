Home

Provincia

Piombino

Sicurezza a Piombino, la Lega continua a mantenere le promesse

Piombino

26 Novembre 2024

Sicurezza a Piombino, la Lega continua a mantenere le promesse

Piombino (Livorno) 26 novembre 2024 Sicurezza a Piombino, la Lega continua a mantenere le promesse

La Lega a Piombino continua a mantenere le promesse fatte ai cittadini. Si incrementa infatti il numero delle telecamere in città; saranno quattro, con capacità di visione di 360 gradi.

Controlleranno incroci e arterie di traffico molto utilizzati da pedoni e autoveicoli, e avranno una tecnologia avanzata per il riconoscimento delle targhe. Via della Pace, Lungomare Marconi, via dei Cavalleggeri i principali snodi interessati. Altre due saranno installate nel comando della Polizia Municipale.

Viene rafforzata la rete di videosorveglianza nell’ambito del progetto complessivo di tutela e protezione dei cittadini, la cui sicurezza è da sempre uno dei principali temi della Lega, non solo a parole ma con fatti concreti.

E’ grazie a questi strumenti che pochi mesi fa venne individuato e assicurato alla giustizia uno scippatore seriale che imperversava nel centro.

L’Assessore Vittorio Ceccarelli, fin dalla passata consiliatura si è adoperato fattivamente in tal senso e il suo lavoro non può che essere apprezzato e incoraggiato. Quando infatti Ceccarelli della Lega si è insediato come Assessore alla Sicurezza, erano presenti soltanto 36 telecamere di sorveglianza attive in città. Oggi, grazie all’impegno della Lega, Piombino conta ben 111 telecamere, tutte di ultima generazione, e entro la fine dell’anno arriveranno a 147, rafforzando così in maniera significativa il sistema di videosorveglianza cittadino.