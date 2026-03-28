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Sicurezza a Salviano, Guarducci (FI): depositata mozione urgente per rafforzare controlli e presìdi sul territorio

Cronaca

28 Marzo 2026

Sicurezza a Salviano, Guarducci (FI): depositata mozione urgente per rafforzare controlli e presìdi sul territorio

Livorno 28 marzo 2026 Sicurezza a Salviano, Guarducci (FI): depositata mozione urgente per rafforzare controlli e presìdi sul territorio

Ho depositato nei giorni scorsi una mozione che sarà discussa in Consiglio Comunale, probabilmente già nella prossima seduta, con l’obiettivo di affrontare con urgenza la crescente emergenza sicurezza nel quartiere Salviano.

Nelle ultime settimane, e in particolare in questo mese di marzo, si sono infatti verificati numerosi episodi di criminalità diffusa: furti con scasso, colpi ai danni di attività storiche (tra i quali il locale Circolo Arci) e segnalazioni sempre più frequenti di intrusioni nelle abitazioni. Una situazione che sta generando forte preoccupazione tra residenti e commercianti.

A questi episodi si aggiungono criticità legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, che contribuiscono ad alimentare un clima di insicurezza e degrado, incidendo pesantemente sulla qualità della vita del quartiere.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente avviando le indagini, ma è evidente che serve un salto di qualità nella prevenzione e nel controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Con questa mozione si chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi con decisione: sollecitare nel Cosp un rafforzamento dei pattugliamenti, incrementare la presenza delle forze dell’ordine, potenziare videosorveglianza e illuminazione pubblica e mantenere un confronto costante con cittadini e realtà del territorio.

Si tratta di azioni concrete, già coerenti con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione del Comune, che non possono più essere rimandate.

L’auspicio è che questa volta prevalga il senso di responsabilità e che il Consiglio Comunale sappia dare una risposta unitaria e concreta ai cittadini di Salviano su tema di fondamentale importanza per la collettività quale la tutela della sicurezza urbana..

Purtroppo, recentemente, abbiamo assistito a un’occasione mancata: la mozione sul caos notturno nelle zone Scoppaia e Leccia, che ho presentato come primo firmatario e sottoscritta anche da altri quattro consiglieri, è stata bocciata dalle forze di maggioranza per mere logiche politiche. Una scelta incomprensibile, che ha dato un segnale negativo ai cittadini e alle istituzioni coinvolte nella gestione della sicurezza. Ancora più grave è l’atteggiamento della sinistra livornese, che continua a trattare il Prefetto non come un interlocutore istituzionale fondamentale, ma come un avversario politico.

Un approccio che indebolisce il sistema di sicurezza e non aiuta a risolvere i problemi reali delle persone. La sicurezza urbana deve tornare a essere una priorità condivisa, fuori da ogni strumentalizzazione.

Per questo mi auguro che su Salviano si possa finalmente cambiare passo. I cittadini chiedono risposte, non divisioni. E il Consiglio Comunale ha il dovere di darle.

Alessandro Guarducci

Forza Italia