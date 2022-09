Sicurezza, “Allarme degrado e criminalità: città ormai fuori controllo. Salvetti, che fine ha fatto Staff Città Sicura?”

Cronaca

9 Settembre 2022

Livorno 9 settembre 2022 – Sicurezza, allarme degrado e criminalità: città ormai fuori controllo

Sorgente (M5S): “Richiesto incontro urgente con Prefetto e Questore. Salvetti, che fine ha fatto Staff Città Sicura?”.

“Livorno è alla ribalta delle cronache nere a causa dei numerosi episodi di criminalità che le conferiscono primati negativi in molte classifiche nazionali. Soprattutto nell’ultimo periodo la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano.

Esprime la sua preoccupazione Stella Sorgente, la candidata del Movimento 5 stelle alla Camera.

«Ormai quotidianamente – commenta – nel quadrilatero del Buontalenti, Piazza Grande e limitrofe, ex salotto buono della città, assistiamo anche in pieno giorno a scippi, furti, vetrine spaccate.

L’esasperazione di chi vive, lavora, e ha investito in attività commerciali in questa parte della città, ormai terra di nessuno, è alle stelle.

La situazione poi sta addirittura peggiorando in relazione ad altri crimini: traffici di droga, usura, minacce, sparatorie e forse addirittura omicidi.

«Come consigliera e candidata alle elezioni politiche – afferma Sorgente – ho chiesto un incontro urgente con Prefetto e Questore al fine di condividere una linea di intervento prioritaria per la sicurezza dei livornesi». Lo afferma Sorgente, che incalza poi il sindaco Salvetti, chiedendo in particolare:

«che fine ha fatto lo “Staff Città sicura”, inaugurato in pompa magna il 25 gennaio 2021 al Teatro Goldoni come nuova struttura comunale che avrebbe avuto come compito anche quello di garantire la sicurezza e il decoro urbano.