Home

Provincia

Isole

Elba

Sicurezza all’Elba: proposta di alloggi per agenti e famiglie, Landi (FdI) incontra i sindacati

Elba

8 Settembre 2025

Sicurezza all’Elba: proposta di alloggi per agenti e famiglie, Landi (FdI) incontra i sindacati

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 8 settembre 2025 Sicurezza all’Elba: proposta di alloggi per agenti e famiglie, Landi (FdI) incontra i sindacati

Elba, Landi (FdI): piano alloggi per incentivare permanenza forze di polizia. Il consigliere regionale e il sindaco di Portoferraio Nocentini incontrano rappresentanze sindacali

“La sicurezza dell’Isola d’Elba passa anche dalle condizioni in cui gli agenti delle forze di polizia si trovano ad operare, oltre che più in generale a vivere. Interventi di manutenzione di tutti gli ambienti di lavoro e un piano alloggi specifico sono passaggi fondamentali per incentivare una presenza stabile degli agenti e delle loro famiglie sull’isola, garantendo così una maggiore efficienza operativa. Con benefici per tutti; le donne e gli uomini in divisa che garantiscono la sicurezza dei residenti così come quella dei tanti turisti che scelgono l’Elba.

Mi impegno ad agire ad ogni livello istituzionale perché le giuste sollecitazioni provenienti dai sindacati siano raccolte e tradotte in interventi concreti”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi al termine dell’incontro tenuto assieme al sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, con rappresentanti di Unarma, Silp Cgil e Silf. Per l’associazione sindacale dei Carabinieri hanno partecipato il responsabile generale regionale Costantino Fiori e il segretario regionale aggiunto Christian Gallo; per il sindacato lavoratori di Polizia il segretario provinciale di Livorno Giovanni Chirico e il segretario per l’Elba Filippo Barzagli; mentre per il sindacato della Guardia di Finanza il segretario generale per la Toscana Francesco De Luca.

“Un incontro proficuo, da cui è emersa la necessità di intervenire per il bene della comunità elbana.

Se alcune problematiche, come la carenza di organico e la vetustà dei mezzi, sono problemi condivisi su cui il governo sta agendo; quello legato agli alloggi è conseguenza dell’insularità. Così come accade per altre figure professionali di grande importanza per la comunità – penso agli operatori della sanità come a quelli della scuola – è necessario intervenire con un piano che incentivi l’arrivo all’Elba di agenti e delle altre fondamentali figure professionali”, conclude Landi.

Sicurezza all’Elba: proposta di alloggi per agenti e famiglie, Landi (FdI) incontra i sindacati