7 Gennaio 2025

Sicurezza, Amadio (FdI): “A Pisa sì, a Livorno no”

Livorno 7 gennaio 2024 Sicurezza, Amadio (FdI): “A Pisa sì, a Livorno no”

Marcella Amadio, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, torna a puntare i riflettori sul tema della sicurezza cittadina, lanciando un confronto diretto tra Livorno e Pisa.

“Ho trascorso un bel pomeriggio a Pisa, ma il pensiero è sempre rivolto alla politica e, in questo caso, al tema della sicurezza,” ha dichiarato Amadio. La consigliera ha sottolineato con apprezzamento l’impegno dell’amministrazione pisana, guidata dal centrodestra, nel garantire maggiore sicurezza per i propri cittadini. “Per le strade e per le piazze di Pisa ho visto tanti paracadutisti di pattuglia, impegnati a rendere più sicuro il territorio,” ha aggiunto.

Amadio non ha risparmiato critiche all’amministrazione livornese guidata dal sindaco Luca Salvetti. “A Livorno, invece, niente,” ha affermato, sottolineando come, secondo lei, il primo cittadino minimizzi il problema definendolo una semplice “percezione”.

Il tema della sicurezza, già al centro di numerosi dibattiti politici, si arricchisce così di una nuova polemica. La consigliera di Fratelli d’Italia invoca misure concrete per rispondere alle esigenze di maggiore controllo e tutela avvertite dai cittadini livornesi.

Amadio conclude il suo intervento evidenziando la necessità di un cambio di passo: “Il confronto con Pisa dimostra che, con una guida politica diversa, si possono ottenere risultati significativi sul fronte della sicurezza. Livorno non può rimanere indietro.”