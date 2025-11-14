Home

Sicurezza, arrivati 19 carabinieri per le stazioni del territorio livornese

14 Novembre 2025

Sicurezza, arrivati 19 carabinieri per le stazioni del territorio livornese

Livorno 14 novembre 2025 Sicurezza, arrivati 19 carabinieri per le stazioni del territorio livornese

Nei giorni scorsi, 19 Carabinieri, 3 donne e 16 uomini, sono giunti al Comando Provinciale di Livorno al termine del 143° e 144° Corso di Formazione, provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria, Taranto e Velletri. Questa assegnazione costituisce il segnale tangibile dell’attenzione che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Comando Legione Carabinieri di Firenze riservano alle Stazioni Carabinieri della provincia labronica, spesso unico presidio di polizia del territorio e punto di riferimento per la collettività tutta.

Tale potenziamento delle Stazioni si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia volta a garantire con sempre maggiore efficacia un presidio costante ed aderente del territorio, contribuendo concretamente alla percezione della sicurezza.

Il Comandante Provinciale di Livorno, Colonnello Dario MINEO, ha ricevuto i Carabinieri nuovi giunti, accompagnati dai Comandanti delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, per un indirizzo di saluto e per augurare loro “buon lavoro”, sottolineando nella circostanza “l’importanza del ruolo del Carabiniere all’interno delle comunità ed il valore del servizio che li attende, caratterizzato da prossimità ai cittadini e da dedizione quotidiana alla tutela della collettività. Una vera e propria missione volta all’ascolto delle istanze provenienti in particolare dalle fasce più deboli e vulnerabili, favorendo, con la loro azione quotidiana, non senza spirito di sacrificio, lo sviluppo della Comunità in un quadro di legalità”.

L’assegnazione di queste nuove risorse incrementa gli organici delle quattro Compagnie del Comando Provinciale: in particolare, 5 militari sono stati destinati alla Compagnia di Livorno, 3 alla Compagnia di Cecina, 3 alla Compagnia di Piombino ed 8 alla Compagnia di Portoferraio.

Il Prefetto della provincia di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi, ha inteso accogliere con il suo benvenuto i nuovi giunti esprimendo la propria soddisfazione per l’assegnazione di 19 carabinieri alle Stazioni dell’Arma della provincia di Livorno a cui ha desiderato rivolgere “un sincero ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per questo ulteriore innesto di unità che va a potenziare e rafforzare l’attività delle Stazioni sul territorio: un contributo prezioso alle funzioni di controllo, prevenzione e contrasto, che assicura una tutela ancora più forte e costante della sicurezza della nostra comunità. Si tratta dell’ennesima dimostrazione che il Governo non depaupera né indebolisce i dispositivi di sicurezza, ma al contrario li rafforza, destinando nuove risorse anche alla provincia di Livorno e confermando così una particolare e concreta attenzione verso questo territorio”.

