Sicurezza Bus a Livorno, Ghiozzi (Lega): “il gravissimo episodio di Montenero conferma l’urgenza di interventi”

Cronaca

8 Luglio 2026

Livorno 8 luglio 2026 Sicurezza Bus a Livorno: il gravissimo episodio di Montenero conferma l’urgenza di interventi. Il testo della Lega approda in Commissione il 14 luglio

“Il recente e gravissimo episodio di cronaca avvenuto al capolinea di Montenero della linea 2+, dove un uomo è salito a bordo di un autobus urbano con uno zaino pieno di coltelli arrivando a minacciare la conducente davanti ai passeggeri terrorizzati, conferma in modo drammatico l’escalation di violenza che ha trasformato il posto guida in una zona ad alto rischio.

Proprio per prevenire simili situazioni di pericolo, il Gruppo Consiliare della Lega del Comune di Livorno, tramite il capogruppo Carlo Ghiozzi, aveva già depositato lo scorso 31 marzo 2026 una mozione urgente per la sicurezza del personale del Trasporto Pubblico Locale, un atto presentato ben prima dell’accaduto che andrà finalmente in discussione nella commissione competente il prossimo 14 luglio.

Questa forte azione della Lega nasce direttamente dalle specifiche criticità riscontrate sul territorio livornese e impegna il Sindaco e la Giunta a esercitare una pressione politica sulla Regione Toscana e sul gestore Autolinee Toscane per un immediato adeguamento dei mezzi. La richiesta del TPL di mettere in sicurezza la flotta si fonda rigorosamente sulle leggi scritte dal governo nazionale, a partire dal Decreto Ministeriale 17 aprile 2024, n. 108, che impone l’obbligo di cabine di guida fisicamente separate dal vano passeggeri e alte almeno 1,70 metri, fino al Decreto Ministeriale n. 326 del 12/12/2025: l’atto esige l’anticipo dei fondi al 2026 per dotare ogni mezzo pubblico livornese di videosorveglianza attiva “live” direttamente collegata con le Forze dell’Ordine, geolocalizzazione e pulsante SOS, dando assoluta priorità alle linee urbane 1+ e 2+, alla suburbana Linea 10 e alle tratte extraurbane più esposte. All’interno della mozione viene inoltre specificata la richiesta di installare vetri o pellicole oscuranti certificate sulle cabine per tutelare la privacy e l’immagine dei conducenti da riprese video o foto non autorizzate da parte dell’utenza durante la guida, prevedendo infine l’istituzione di un Tavolo Permanente sulla Sicurezza nel TPL a Livorno per monitorare mensilmente l’avanzamento dei lavori di blindatura dei bus e l’efficacia dei protocolli d’emergenza.

“Non possiamo più attendere che si consumi una tragedia irreparabile prima di agire – ha dichiarato Carlo Ghiozzi. – I conducenti dei bus sono quotidianamente esposti a rischi inaccettabili in quelle che sono diventate vere e proprie ‘zone di frontiera’. Il 14 luglio in Commissione chiederemo un impegno preciso: le normative scritte dal governo esistono e modelli virtuosi come il Friuli Venezia Giulia dimostrano che mettere in sicurezza i mezzi è solo una questione di volontà politica. Livorno deve mobilitarsi per la tutela dei suoi lavoratori e dei cittadini”.