Sicurezza Cecina, controlli a largo raggio, un denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Cecina

6 Febbraio 2024

Sicurezza Cecina, controlli a largo raggio, un denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Livorno 6 febbraio 2024 – Sicurezza Cecina, controlli a largo raggio, un denunciato per detenzione ai fini di spaccio

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno svolto una capillare intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa nonché volti alla sicurezza stradale.

Un servizio articolato che ha visto l’impiego dei militari in forza alle Stazioni della Costa degli Etruschi ed al Nucleo Operativo e Radiomobile, diretto dallo stesso Comandante della Compagnia. Sono stati effettuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali, anche al fine di monitorare e identificare eventuali soggetti di interesse operativo.

Nel corso delle operazioni sono state controllate 3 persone sottoposte a misura cautelare e di prevenzione personale mentre sul fronte della sicurezza stradale sono state identificate 63 persone e controllati 40 veicoli. I carabinieri hanno elevato 3 sanzioni al Codice della Strada.

Sul fronte del contrasto alla droga, un 22enne ucraino è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 3,41 grammi di hashish e di un bilancino di precisione con evidenti tracce della medesima sostanza. I militari, nel corso del medesimo servizio, hanno altresì segnalato un 31enne tunisino quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Livorno per aver rinvenuto uno “spinello” nella sua disponibilità.

