Home

Cronaca

Sicurezza, continuano i servizi di prevenzione nelle zone chiave della città

Cronaca

15 Ottobre 2023

Sicurezza, continuano i servizi di prevenzione nelle zone chiave della città

Livorno 15 ottobre 2023 – Sicurezza, continuano i servizi di prevenzione nelle zone chiave della città

Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione predisposti dal Questore Stellino e , sotto la direzione del Dirigente dell’UPGSP Dr. Del Gigia Alessio e del Vice Comm. Puccia Alessandro, realizzati con specifici servizi di controllo del territorio, che come ogni settimana vengono rinforzati con la partecipazione delle pattuglie a ciò dedicate del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

In questa settimana hanno contribuito pattuglie della Polizia Municipale nonchè della Guardia di Finanza con la partecipazione di una unità cinofila

Tutti i servizi vengono finalizzati alla verifica ed al controllo non solo delle vie cittadine in ordine allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all’immigrazione clandestina, ma anche ai reati di microcriminalità soprattutto legati al progressivo degrado in cui alcune zone della città sono da tempo interessate, al fine di restituire ai cittadini la percezione di una maggiore sicurezza urbana.

Le zone nelle quali i controlli sono stati più insistenti hanno riguardato le Piazze della Repubblica, Piazza Garibaldi, zona del “ Buontalenti”, zona PiazzaXX, Scali degli Olandesi e via limitrofe;

Durante lo svolgimento dei servizio, con appositi posti di controllo, sono state controllate 133 persone e 61 autovetture

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin