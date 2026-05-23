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Sicurezza democratica e diritti: “contro la paura” Franco Gabrielli porta a Livorno il manifesto per una nuova sicurezza

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23 Maggio 2026

Sicurezza democratica e diritti: “contro la paura” Franco Gabrielli porta a Livorno il manifesto per una nuova sicurezza

Livorno 23 maggio 2026 Sicurezza democratica e diritti: “contro la paura” Franco Gabrielli porta a Livorno il manifesto per una nuova sicurezza

Un confronto sul tema della sicurezza, lontano dagli slogan e centrato invece sul rapporto tra istituzioni, cittadini e coesione sociale. È questo il cuore dell’iniziativa in programma venerdì 29 maggio alle ore 16 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, dove sarà presentato il libro “Contro la paura – Manifesto per una sicurezza democratica” scritto da Franco Gabrielli e Carlo Bonini.

L’appuntamento, promosso dal Partito Democratico livornese, vedrà protagonista proprio Gabrielli, ex capo della Polizia ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che nel volume propone una visione alternativa rispetto a quella definita nel comunicato come la “fabbrica della paura”. Al centro del dibattito ci sarà infatti il concetto di una sicurezza “sartoriale”, costruita sulle specificità dei territori e fondata su prevenzione, ascolto e partecipazione delle comunità.

Secondo gli organizzatori, il tema della sicurezza non può essere affrontato esclusivamente attraverso misure repressive o ordinanze emergenziali, ma richiede un lavoro più ampio che tenga insieme legalità, diritti, libertà e inclusione sociale. Una riflessione che punta anche a evidenziare come siano soprattutto le fasce più fragili della popolazione ad avere maggiore bisogno di sicurezza e tutela.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi legati alla rigenerazione urbana, alle politiche sociali e al rapporto tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di discutere un modello di sicurezza definito “democratico” e rispettoso dei principi costituzionali.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della presidente della Provincia Sandra Scarpellini. A introdurre il dibattito sarà Alessandro Franchi, consigliere regionale e segretario della Federazione PD Livorno.

Oltre a Gabrielli interverranno anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti e la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop. Le conclusioni saranno affidate ad Alberto Brilli, mentre a coordinare il confronto sarà Matteo Vivoli.