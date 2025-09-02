Home

2 Settembre 2025

Livorno 2 settembre 2025 Sicurezza e degrado in via Gherardi del Testa, Ghiozzi (Lega): "interi quartieri zone franche altra falla nel magico mondo della sinistra"

Il Segretario Provinciale e capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Livorno, Carlo Ghiozzi, e il segretario cittadino del Carroccio, Michele Gasparri, commentano la nuova falla delle politiche del Sindaco Salvetti legata alla situazione di insicurezza e degrado che affligge la città. Una denuncia che fa seguito ai recenti e drammatici fatti di cronaca che hanno interessato, dopo Piazza Garibaldi, la zona di via Gherardi del Testa.

“La politica del sindaco, fatta solo di rendering e false rigenerazioni urbane, ha fallito facendo acqua da tutte le parti. Imbarazzante la conferenza stampa tenuta dalla maggioranza in Piazza Garibaldi; mentre si continua a parlare di progetti futuri e futuribili senza fare nessun mea culla del disastro delle politiche adottate negli ultimi 6 anni in tema di sicurezza, interi quartieri e strade sono di fatto diventati zone franche, in mano a delinquenti, spacciatori e bande che pensano di poter dettare legge” afferma senza mezzi termini Carlo Ghiozzi.

“I recenti disordini in via Gherardi del Testa, vicino al Mercato Centrale, ne sono l’ultima, lampante dimostrazione; un’altra falla nel magico mondo di Salvetti e compagni. Quello che succede in questa area del centro città, nella Zona del Mercato centrale è inaccettabile.

Bande di sudamericani e di altre etnie seminano il caos, minacciando i residenti che chiedono solo di poter vivere in tranquillità, specialmente nelle ore notturne” continua Ghiozzi “da giorni cittadini inferociti ma anche spaventati mi contattano ed è per questo che è stata depositata una mozione a riguardo”.

La denuncia della Lega è chiara: a Livorno manca il controllo del territorio. “Non serve tolleranza, ma rispetto delle regole, con le buone o con l’uso della forza pubblica. È dovere del sindaco agire immediatamente, inviando quanto prima la polizia municipale per un presidio costante del territorio” dichiara Michele Gasparri. “In particolare, chiediamo un controllo serrato sul locale di Via del Testa che, rimanendo aperto nelle ore notturne, è diventato il punto di ritrovo per questi individui che non hanno alcuna intenzione di rispettare le regole del vivere civile.”

La Lega Livorno ribadisce il suo impegno a fianco dei cittadini e continuerà a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ogni azione politica e legale necessaria per ripristinare la sicurezza e la legalità in ogni angolo della città.

