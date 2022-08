Home

Uncategorized

Sicurezza e legalità, domani gazebo notturno della Lega in via G. Bruno

Uncategorized

24 Agosto 2022

Sicurezza e legalità, domani gazebo notturno della Lega in via G. Bruno

Livorno 24 agosto 2022

Da tempo avevamo richiesto al Comune di Livorno i permessi per poter svolgere un gazebo in via Giordano Bruno nelle ore notturne, così come avremo già fatto in passato.

Il permesso c’è stato finalmente accordato per il 25 agosto prossimo ed in questa data saremo presenti sul territorio dalle ore 21 alle 24.

Non vogliamo speculare politicamente sulla morte del giovane che recentemente ha perso la vita in questo quartiere in maniera drammatica ed ancora poco chiara; situazione che merita giustizia ed una risposta da parte di chi sta svolgendo diligentemente le indagini

Vogliamo ancora una volta denunciare lo stato di totale degrado ed abbandono dei quartieri popolari nord. Abbandono che favorisce lo sviluppo di situazioni di illegalità. Situazioni che portano la zona

ad essere in balia del mondo dello spaccio e della droga, della prostituzione e dell’immigrazione clandestina incontrollata.

I cittadini non si sentono da anni più al sicuro in questa giungla e questo non è tollerabile per una città come Livorno; non è pensabile aver paura di uscire di casa nelle ore serali con il timore di essere accoltellati, borseggiati o violentati.

Oltretutto lo stato di incuria e di abbandono degli appartamenti popolari del quartiere di Fiorentina doveva essere risanato dal Comune e da Casalp da anni, ma ad oggi niente è stato fatto:

alloggi degradati ed occupati da immigrati clandestini che in questi luoghi hanno fatto il loro quartier generale di spaccio ed illegalità trascinando nel baratro di questo mondo anche numerosi ragazzi livornesi.

Da parte della Lega, riteniamo che queste situazioni non siano più tollerabili.

È il momento di dire basta e di agire concretamente per riportare la legalità in queste zone che maggiormente soffrono il morso della crisi economica.

È nostro dovere trovare le risorse per riqualificare e riportare decoro e sicurezza in questi quartieri abbandonati ormai da decenni dalla sinistra, oggi anche nei suoi programmi elettorali.

Carlo Ghiozzi, CapoGruppo Lega Comune di Livorno e candidato Camera dei Deputati

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin