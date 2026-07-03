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Sicurezza e Salvetti, per Amadio e Perini sono i due grossi problemi di Livorno

Cronaca

3 Luglio 2026

Sicurezza e Salvetti, per Amadio e Perini sono i due grossi problemi di Livorno

Livorno 3 luglio 2026 Sicurezza e Salvetti, per Amadio e Perini sono i due grossi problemi di Livorno

“Livorno ha due grossi problemi, uno è quello della sicurezza, l’altro è il sindaco: Salvetti è, in maniera ormai evidente, assolutamente inadeguato al ruolo. Da una parte vaneggia da anni con la teoria del “sono solo percezioni”, dall’altra pensa di affrontare i problemi a colpi di costosissime pedonali e asfalti colorati.

Riteniamo particolarmente grave quanto accaduto durante l’ultima riunione del COSP, abbandonata anzitempo e in aperta polemica dal sindaco, perché un vero sindaco dovrebbe garantire la propria collaborazione, invece di far prevalere i suoi isterismi e le sue personali antipatie.

Il prefetto non ha criticato il corpo della polizia locale, ma ha semplicemente chiesto al sindaco una maggiore collaborazione. Collaborazione che in questi anni è mancata in maniera manifesta, come per le ordinanze anti alcol e di chiusura anticipata dei minimarket, chieste dal Prefetto e rifiutate dal sindaco. Un’assenza di collaborazione che fa male ai livornesi e alla sicurezza di tutti.

Il dibattito interno al COSP deve essere tenuto riservato così da permettere ai rappresentanti istituzionali di confrontarsi con la massima franchezza. Convocare una conferenza stampa in cui si spiattella il contenuto del dibattito interno al COSP è atteggiamento più tipico della “pettegola” che di un sindaco.

Dopo gli incredibili fatti del Parterre, dove 3 ragazzini sono stati rapinati , aggrediti e minacciati ,il sindaco non ha espresso neanche la minima solidarietà alle famiglie e non ha mosso un dito per ripulire i parchi comunali dalle presenze di sbandati e spacciatori. È ovvio che ai parchi comunali ci dovrebbe pensare il comune con la Polizia Locale, impresa che sembra impossibile visto che l’amministrazione Salvetti arriva a farsi rubare addirittura le autovetture della Polizia Locale direttamente dal deposito incustodito. Come fa Salvetti a negare questi problemi?”

E’ quanto dichiarano con una nota a margine di una conferenza stampa i consiglieri comunale FdI Marcella Amadio e Alessandro Perini