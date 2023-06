Home

Sicurezza, esercitazioni: a fuoco Yacht con persone a bordo nel cantiere Benetti , lo spettacolare video dei VF

27 Giugno 2023

Sicurezza, esercitazioni: a fuoco Yacht con persone a bordo nel cantiere Benetti , lo spettacolare video dei VF

Esercitazione di emergenza al cantiere Azimut Benetti di Livorno

Livorno 27 giugno 2023 – Sicurezza, esercitazioni: a fuoco Yacht con persone a bordo nel cantiere Benetti , lo spettacolare video dei VF

I Vigili del Fuoco di Livorno hanno organizzato e coordinato un’esercitazione di emergenza congiunta presso il cantiere Azimut Benetti di Livorno; leader nella costruzione di yacht di lusso.

L’esercitazione si è svolta ieri, 26 giugno, e ha coinvolto anche le associazioni sanitarie di Misericordia di Livorno; Croce Rossa Italiana; le squadre d’intervento del cantiere stesso.

Lo scenario ha replicato la simulazione di un incendio a bordo di uno yacht in allestimento con operai coinvolti. L’obiettivo era testare la capacità di risposta e la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti in una situazione di emergenza reale.

L’esercitazione si è svolta in due fasi: la prima di Firefighting e SAR (Search and Rescue) con squadre dei Vigili del Fuoco generici e del nucleo nautico, specializzato negli interventi in ambiente marino; la seconda sanitaria e di evacuazione effettuata dal servizio sanitario d’emergenza 118 e da una squadra del cantiere.

L’esercitazione ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure operative, la tempestività degli interventi, la sicurezza delle persone coinvolte e la comunicazione tra le diverse forze operative. Si tratta di un’attività formativa importante per garantire la prevenzione e la protezione dei lavoratori e delle strutture del cantiere.

