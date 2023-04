Home

Sicurezza, FdI: “Furti esercizi commerciali, il solito lassismo del PD ha portato ad emergenza”

18 Aprile 2023

Sicurezza, FdI: “Furti esercizi commerciali, il solito lassismo del PD ha portato ad emergenza”

Livorno 18 aprile 2023 – “Furti esercizi commerciali, il solito lassismo del PD ha portato ad emergenza”.

“Furti, vetrine spaccate e attività commerciali prese di mira sempre più frequentemente. Un bollettino di guerra che riempie le cronache quotidiane livornesi a danno di commercianti e associazioni di categoria.

Dietro un furto e una vetrina spaccata ci sono le persone, le famiglie che devono pagare per i danni subiti. Ogni giorno leggiamo oppure veniamo a conoscenza di un furto subito. Non si tratta di percezione ma di vera insicurezza e di reali danni economici per gli imprenditori commerciali e le famiglie. Molti commercianti sono donne che lamentano di avere paura ad aprire la mattina e di doverci stare tutto il giorno. Il lassismo del PD ha trasformato il problema in una emergenza per Livorno.

La sicurezza nelle città non è solo un compito delle Forze dell’Ordine, come ripete il Sindaco Salvetti per discolparsi, le normative degli ultimi anni in tema di sicurezza urbana danno grandi poteri di ordinanze e restrizioni in capo al primo cittadino.

Salvetti non sta facendo niente di quello che la legge gli consentirebbe per dare sicurezza ai livornesi. La gran parte di questi furti agli esercizi commerciali si risolvono in miseri bottini come la cassa degli spiccioli oppure con un niente di fatto. Sono compiuti spesso da sbandati, tossicodipendenti, clandestini che devono procurarsi quel poco per vivere. L’accoglienza e il buonismo che questo PD propone a Livorno è terreno fertile per questi personaggi che in altre città governate dal centrodestra non trovano spazio.

Come Fratelli d’Italia stiamo preparando una Mozione sulla sicurezza per la nostra città che nasce dall’esperienza dei territori dove governiamo e abbiamo ridato serenità ai cittadini.” Lo dichiarano i Consiglieri Comunali Andrea Romiti e Alessandro Perini, assieme ai Dirigenti Nazionali Marcella Amadio e Paola Nucci.

