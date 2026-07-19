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Sicurezza, Ghiozzi attacca il Comune: “Il problema è stato sottovalutato per anni. Ora servono controlli e quartieri da rilanciare”

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19 Luglio 2026

Sicurezza, Ghiozzi attacca il Comune: “Il problema è stato sottovalutato per anni. Ora servono controlli e quartieri da rilanciare”

Livorno 19 luglio 2026 Sicurezza, Ghiozzi attacca il Comune: “Il problema è stato sottovalutato per anni. Ora servono controlli e quartieri da rilanciare”

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Carlo Ghiozzi interviene sul tema della sicurezza a Livorno e punta il dito contro l’amministrazione Salvetti, accusandola di aver sottovalutato per anni le criticità legate al degrado urbano e alla vivibilità di alcune zone della città.

Secondo Ghiozzi, il principale errore della giunta sarebbe stato quello di non aver affrontato tempestivamente una situazione che, a suo giudizio, era già evidente.

“Il principale errore dell’amministrazione è di aver sottovalutato il problema per anni. Poi, una volta che non potevano più negare l’evidenza, hanno cominciato a dire che è colpa del governo di centrodestra“, ha dichiarato.

Il capogruppo leghista ha richiamato in particolare la situazione di alcune aree del centro cittadino, sostenendo che il partito aveva già segnalato le criticità.

“Il problema nasce da lontano, nasce quando in Piazza Garibaldi e nelle zone calde di Livorno noi della Lega dicevamo che bisognava prendere posizione perché altrimenti la situazione sarebbe sfuggita di mano“, ha affermato Ghiozzi.

“Così è accaduto – ha aggiunto – siamo stati facili profeti in patria. Ora cercano di rigirare la frittata, però chi l’ha fatta sono proprio loro“.

Piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica nel mirino

Interpellato sulle zone della città considerate maggiormente problematiche, Ghiozzi ha indicato in particolare Piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica.

“Sicuramente oggi il problema è in Piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica“, ha spiegato, sostenendo che negli anni questi quartieri non sarebbero stati adeguatamente valorizzati.

Secondo il rappresentante della Lega, il progressivo abbandono di alcune aree da parte dei residenti sarebbe legato anche a problemi di vivibilità quotidiana.

“Non sono stati valorizzati. La gente è scappata da quei quartieri perché non trovava parcheggio e perché si trovava in condizioni completamente difficili da vivere“, ha affermato.

Ghiozzi ha poi parlato dei cambiamenti demografici avvenuti in alcune zone cittadine, collegandoli alla necessità di una nuova gestione degli spazi urbani e dei controlli.

“È stata popolata da tutta una serie di immigrati che spesso e volentieri in passato occupavano più appartamenti con più persone. Oggettivamente c’è da rimettere una mano su tutto“, ha dichiarato.

Le proposte della Lega: più controlli e vigile di quartiere

Sul fronte delle soluzioni, Ghiozzi ha indicato una serie di interventi ritenuti necessari dalla Lega.

“Sicuramente bisogna aumentare il livello di controllo e di sicurezza, istituire il vigile dei quartieri che anche Salvetti aveva promesso ma che ad oggi non l’ha ancora fatto“, ha detto.

Tra le proposte anche una maggiore presenza sul territorio, interventi sul decoro urbano e una nuova attenzione alla vivibilità dei quartieri.

“Serve controllo del territorio, sistemare le aree, dare parcheggio ai residenti e far rivivere quei quartieri, in modo che si possa affrontare anche il problema sicurezza“, ha concluso Ghiozzi.