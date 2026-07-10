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Cronaca

Sicurezza idraulica Rio Maggiore, Giani inaugura il ponte su via Toti

Cronaca

10 Luglio 2026

Sicurezza idraulica Rio Maggiore, Giani inaugura il ponte su via Toti

Livorno 10 luglio 2026

Inaugurato il nuovo ponte in via Enrico Toti, a conclusione dei lavori del Tratto 3 dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore.

Parteciperà il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sindaco Luca Salvetti, agli assessori Federico Mirabelli e Giovanna Cepparello e ai tecnici comunali e del Genio Civile.

Il progetto di mitigazione del rischio idraulico ha portato alla demolizione del tombamento esistente del Rio Maggiore e alla realizzazione di un canale a cielo aperto di dimensioni maggiori, adeguate per il deflusso delle portate calcolate mediante un apposito studio idraulico. La nuova sezione del canale a cielo aperto è realizzata in cemento armato con una platea orizzontale e muri di sponda verticali che la delimitano lateralmente.

Il Tratto 3 dell’intervento, appena concluso, prevedeva l’apertura del canale e l’adeguamento dell’alveo da via Rodocanacchi a via Toti, compreso il nuovo ponte in via Toti.

Il ponte è stato realizzato in cemento armato con lastre predalles autoportanti per la soletta carrabile, che genera una sezione idraulica per il canale di 10 metri di larghezza e 6 di altezza, in accordo con il dimensionamento idraulico approvato con il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Al fine di limitare le aree di scavo, e vista la presenza di acqua di falda ad una quota superiore rispetto al fondo dello scavo previsto, si è scelto di realizzare una paratia in sinistra idraulica composta da jet-grouting e pali di medio diametro.