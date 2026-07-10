Sicurezza idraulica Rio Maggiore, Giani inaugura il ponte su via Toti
Livorno 10 luglio 2026
Inaugurato il nuovo ponte in via Enrico Toti, a conclusione dei lavori del Tratto 3 dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore.
Parteciperà il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme al sindaco Luca Salvetti, agli assessori Federico Mirabelli e Giovanna Cepparello e ai tecnici comunali e del Genio Civile.
Il progetto di mitigazione del rischio idraulico ha portato alla demolizione del tombamento esistente del Rio Maggiore e alla realizzazione di un canale a cielo aperto di dimensioni maggiori, adeguate per il deflusso delle portate calcolate mediante un apposito studio idraulico. La nuova sezione del canale a cielo aperto è realizzata in cemento armato con una platea orizzontale e muri di sponda verticali che la delimitano lateralmente.
Il Tratto 3 dell’intervento, appena concluso, prevedeva l’apertura del canale e l’adeguamento dell’alveo da via Rodocanacchi a via Toti, compreso il nuovo ponte in via Toti.
Il ponte è stato realizzato in cemento armato con lastre predalles autoportanti per la soletta carrabile, che genera una sezione idraulica per il canale di 10 metri di larghezza e 6 di altezza, in accordo con il dimensionamento idraulico approvato con il progetto di fattibilità tecnico-economica.
Al fine di limitare le aree di scavo, e vista la presenza di acqua di falda ad una quota superiore rispetto al fondo dello scavo previsto, si è scelto di realizzare una paratia in sinistra idraulica composta da jet-grouting e pali di medio diametro.