3 Ottobre 2024

Sicurezza idrogeologica, Comune e Consigli di Zona organizzano due incontri con la popolazione

Livorno, 3 ottobre 2024

Questa mattina la Sala Pre Consiglio di Palazzo Comunale ha ospitato la presentazione di due incontri formativi e informativi sui lavori della messa in sicurezza del territorio e sui comportamenti in caso di allerta meteo, che si terranno il 4 e 18 ottobre.

Gli incontri sono proposti dai consigli di zona 4 (Coteto, Leccia, Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, Valle Benedetta) e 5 ( Antignano, Ardenza-La Rosa,Castellaccio e Montenero) in collaborazione con il Comune di Livorno.

Ad illustrare le due iniziative sono stati il sindaco Luca Salvetti, il dirigente della Protezione Civile Comunale Lorenzo Lazzerini, Jacopo Tamberi posizione organizzativa della Protezione Civile Comunale, Marco Chimenti presidente del consiglio di zona 5, Rossella Porri presidente del consiglio di zona 4 e Daniela Marini del consiglio di zona 5.

Gli incontri si terranno domani, venerdì 4 e venerdì 18 ottobre alle ore 17. Il primo al Parco del Mulino a cui parteciperanno il Sindaco e il dirigente della Protezione Civile Comunale e il secondo al circolo Arci Collinaia a cui parteciparanno il Sindaco, l’assessora all’Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Toscana Monia Monni e Francesco Pistone responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore.

Cosa fare in caso di allerta meteo, come comportarsi se sono in atto eventi improvvisi e violenti di piogge e maltempo, quali numeri chiamare se c’è un’emergenza in corso, a che punto siamo con i lavori di messa in sicurezza dei nostri corsi d’acqua: questi i temi e le domande a cui i Consigli di zona 4 e 5 intendono dare risposte.

Per questo, insieme, hanno organizzato i due incontri aperti al pubblico.

Gestire con consapevolezza e cognizione di causa momenti critici che possono sopraggiungere e da cui nessuno può chiamarsi fuori è già una prima difesa di cui il cittadino si può dotare e che può fare la differenza.

“Con l’organizzazione di questi due incontri tocchiamo con mano la parte più virtuosa del lavoro dei consigli di zona, ovvero di proporre tematiche forti che incidono sulla vita dei cittadini chiedendo all’Amministrazione di collaborare per la giusta informazione e per fare qualcosa che porti un vantaggio a tutta la collettività” ha tenuto a sottolineare il Sindaco.

“E’ accaduto così con i consigli di zona 4 e 5 che hanno proposto di fare una riflessione sul tema della sicurezza con una particolare attenzione al tema delle criticità legate agli eventi meteo e alla protezione civile.

Questa proposta l’abbiamo declinata su due momenti distinti: il primo in cui si parlerà dei comportamenti dei cittadini durante le allerte e della gradualità di colori che devono essere presi in carico in una maniera molto attenta; il secondo appuntamento invece riguarderà il punto della situazione che andremo a fare con la Regione Toscana e il Genio Civile sulla trasformazione della nostra città frutto dei 110 milioni di investimento dopo l’alluvione del 2017”.

Dopo i ringraziamenti sono intervenuti Rossella Porri, Daniela Marini e Marco Chimenti, i quali hanno evidenziato che i due consigli di zona 4 e 5 sono accomunati dall’aver subito i danni maggiori dall’alluvione del 2017, racchiudendo la parte collinare e la maggior parte dei torrenti di Livorno ed è proprio per questo motivo che i residenti dei due Consigli di Zona sono particolarmente sensibili alle tematiche della sicurezza legata ai fattori climatici.

