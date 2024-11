Home

4 Novembre 2024

Livorno 4 novembre 2024 Sicurezza: il Comandante della Municipale e il security manager incontrano i cittadini del Consiglio di Zona 5

Si parlerà di sicurezza urbana nell’incontro aperto alla cittadinanza sul tema “sicurezza urbana”, organizzato dal Consiglio di Zona 5, che si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 18.00 al Circolo Arci Pizzi di Via della Gherardesca 30 nel quartiere Ardenza.

Interverranno: Joselito Orlando, Comandante della Polizia Municipale di Livorno, Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune di Livorno,

L’occasione sarà utile per ascoltare dai due relatori quali politiche sono e saranno messe in campo per migliorare la sicurezza e la vivibilità nella nostra città e per raccogliere interventi, segnalazioni e contributi direttamente dai residenti dei quartieri della Zona 5 ( Ardenza, La Rosa, Antignano, Montenero e Castellaccio ).

