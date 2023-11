Home

Sicurezza, il Prefetto D’Attilio: “La presenza dei militari costituirà pure un deterrente per i malintenzionati”

24 Novembre 2023

Livorno 24 novembre 2023 – Sicurezza, il Prefetto D’Attilio: “La presenza dei militari costituirà pure un deterrente per i malintenzionati”

«Siamo riusciti a riportare nel nostro territorio i militari di Strade Sicure grazie anche alla collaborazione dei Sindaci”. Lo afferma il Prefetto Paolo D’Attilio al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e prosegue:

“Saranno di supporto alle Forze di polizia già impegnate in numerosi e gravosi servizi di controllo del territorio, che in tale modo verranno sgravate di alcune incombenze di vigilanza sui siti più delicati del capoluogo e del comune di Piombino.

Sebbene inoltre l’andamento dei reati nei due territori, rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, sia in calo e comunque non desti particolare allarme; alcuni fatti di microcriminalità hanno creato una certa apprensione nella cittadinanza e la presenza dei militari costituirà pure un deterrente per i malintenzionati, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza, elemento indispensabile per poter vivere serenamente le nostre città».

