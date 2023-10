Sicurezza, il Prefetto richiede l’Esercito per Livorno e Piombino. In campo anche ulteriori forze dell’ordine

Home

6 Ottobre 2023

Livorno 6 ottobre 2023 – Sicurezza, il Prefetto richiede l’Esercito per Livorno e Piombino

Sicurezza nei comuni di Livorno e Piombino.

Il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica decide l’intensificazione del controllo del territorio.

Questa mattina il Prefetto Paolo D’Attilio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia e i Sindaci di Livorno, Luca Salvetti, e di Piombino, Francesco Ferrari.

Al termine dell’incontro, per assicurare una sempre maggiore sicurezza, anche nella percezione della cittadinanza, con una più capillare presenza delle pattuglie e degli uomini e delle donne in divisa; si è deciso di intensificare i servizi di controllo del territorio, a cui verranno chiamati a concorrere ulteriori aliquote dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Oltre a ciò, il Prefetto richiederà al Ministero la possibilità di assegnare a Livorno un contingente di militari dell’operazione “Strade Sicure” per il supporto alla vigilanza degli obiettivi sensibili presenti nei territori dei due comuni.

«Sebbene la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale, ed in maniera specifica a Livorno e Piombino, non desti particolare allarme – ha affermato il Prefetto al termine della riunione, evidenziando un calo dei reati nei primi otto mesi del 2023 rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso – tuttavia alcuni ultimi episodi di microcriminalità hanno destato comprensibile apprensione nella cittadinanza.

D’accordo con i Sindaci abbiamo deciso di intensificare i servizi di controllo sia con personale delle Forze di polizia sia cercando di ottenere a supporto i militari di “Strade Sicure”; anche nella considerazione delle peculiarità dei territori in

questione e della presenza di obiettivi da attenzionare con particolare incisività».

Di seguito le parole pronunciate dal Sindaco di Livorno:

“Partendo dagli elementi incoraggianti emersi dai numeri e dal quadro complessivo fatto dalla Prefettura e forze dell’ordine nello scorso comitato, numeri e quadro che sul fronte reati e sicurezza ci presentano Livorno in una situazione non certo emergenziale, negli scorsi giorni avevo richiesto di valutare un’intensificazione dei controlli del territorio anche con nuovo personale di polizia.

E’ per questo che mi fa piacere aver appreso che il Prefetto farà richiesta di poter attingere a personale che partecipa al progetto strade sicure che il Ministero sembra mettere a disposizione delle province italiane e che Carabinieri e Polizia punteranno ad avere delle squadre di intervento operativo in più da impiegare ogni giorno per il pattugliamento del territorio.

Spero che le richieste al Ministero abbia velocemente una risposta positiva e che le nuove pattuglie operino già dalle

prossime settimane in modo da soddisfare le richieste dei cittadini livornesi di maggior presenza nei quartieri e nelle due o tre zone più critiche.”

Il Sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha dichiarato quanto segue:

“Ringrazio il Prefetto per la sollecitudine con la quale sta rispondendo alle richieste che abbiamo avanzato per rispondere alle esigenze di sicurezza della nostra città.

Gli episodi di microcriminalità che si ripetono in alcune zone centrali di Piombino destano preoccupazione e richiedono una ferma risposta delle istituzioni per dare alle Forze dell’ordine gli strumenti necessari ad affrontarle e ripristinare un clima di serenità per gli abitanti”.

